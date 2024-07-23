«Избранная слепота»: почему в ООН проигнорировали удар Израиля по беженцам в Газе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saed Jaras; 5-tv.ru

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Постпред России Василий Небензя призвал немедленно прекратить боевые действия на территории анклава.

В секторе Газа растет число жертв жестокого удара Израиля по мирным жителям. По последним данным, погибли 70 человек. Это в основном женщины и дети. Свыше 200 получили ранения и увечья.

Атака была совершена на районы к востоку от города Хан-Юнис. На специальном заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя подчеркнул, что Израиль при потакании Вашингтона продолжает игнорировать все резолюции, принятые в Совете Безопасности, и равняет с землей жилые дома, школы и больницы.

«Почему же вы не забили тревогу, требуя созвать срочное заседание Совета безопасности? Эти районы самими израильскими военными были определены как гуманитарная зона, в которой разрешено было укрыться беженцам. Можно в очередной раз лишь поразиться избирательной „слепоте“ и двойным стандартам наших коллег по Совету», — указал Небензя.

Точно также, по словам Небензи, Израиль игнорирует и так называемый «план Байдена» по перемирию с ХАМАС. На бумаге остались и другие инициативы. Постпред подчеркнул, что с российской точки зрения существует только один выход из ближневосточного кризиса — это немедленное и безусловное прекращение огня в Газе.