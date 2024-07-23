«Напоминает переворот»: почему американцы подозревают, что Байдена нет в живых

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Лидер США пропал из поля зрения публики после того, как снял свою кандидатуру с президентской гонки.

Расписание Джо Байдена оказалось в центре внимания журналистов всего мира. Президент США пропал с телеэкранов несколько дней назад, и даже американские политики начали волноваться: а вообще жив ли еще глава государства?

При этом в его рабочий график кто-то то и дело вносит исправления. По последней версии, Байден должен вернуться к работе в Белом доме уже сегодня вечером.

Тем временем вице-президент Штатов Камала Харрис уже представила собственную политическую программу. Каковы ее шансы добиться первенства в президентской гонке, попытался разобраться корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Камала Харрис предельно коротко рассказывает о своей политической программе. По сути, она сводится к тезису, что все будет как при Байдене. При этом никаких деталей, никакой конкретики.

«Для меня важно продолжить его работу, быть как он — лидером, главой Овального кабинета. Как он говорил много месяцев подряд, так и я говорю это сегодня: спасибо всем огромное за то, что вы делаете и что вы будете продолжать делать», — говорит вице-президент США Камала Харрис.

Харрис впервые выступает в новой для себя роли, хотя еще не в новом статусе. Теперь она — главный претендент на то, чтобы стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Журналисты сразу нескольких изданий подсчитали, что уже сейчас Харрис добилась поддержки необходимого числа делегатов, чтобы быть уверенной в исходе партийного голосования. А до съезда демократов еще почти месяц.

Впрочем, многие конгрессмены в правдивости подсчетов уже усомнились. Вопросы у них появляются и к манере ведения предвыборной кампании нового кандидата.

«Я очень обеспокоен. События последних дней напоминают переворот, спланированный заранее лидерами партии. Они должны больше рассказывать, объяснять, аргументировать. Эффективная передача кандидатуры так не происходит», — отмечает член Демократической партии Деннис Кусинич.

Впрочем, теперь публичных выступлений у Харрис явно станет больше. Только за сутки это уже второе. И она пытается хотя бы часть времени дать выступить все еще действующему президенту Джо Байдену. Его неожиданно подключили по аудиосвязи. Все услышали голос пока еще президента, но так и не увидели его.

И вот это аудиообращение породило еще больше сомнений. Джо Байдена никто не видел с прошлой недели. Его отказ от предвыборной гонки разместили в социальных сетях, при этом даже на сайте Белого дома не продублировали.

Журналисты и политики требуют, чтобы он обратился к нации, а пользователи соцсетей в шутку объявили президента США в розыск. А теперь родилась новая конспирологическая версия: а точно ли Байдену принадлежит голос, который обращался к демократам?

«Я хочу, чтобы вы знали, у меня осталось шесть месяцев президентства. Я полон решимости сделать как можно больше как во внешней, так и во внутренней политике», — заявляет в аудиосообщении президент США.

Но как раз активности от Джо Байдена сейчас не видно. Наоборот, он решил делегировать свои полномочия. Так, главам Минфина и Госдепа досталось право вместо Байдена распоряжаться средствами, выделенными на поддержку Украины. То есть сам подписывать документы уже не в состоянии? Пояснений в Белом доме пока не дали.

Журналисты New York Post выяснили, что он отменил сразу девять рабочих поездок. Об этом поведал сотрудник администрации Байдена, один из тех, кто занимался логистикой во время перемещений президента по штатам.

«Поездки начали отменять, когда он объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание. Он уже сегодня должен был начать поездку по западному побережью, и вот его пребывание в Рехоботе продлили до 24 числа», — пишет New York Post.

При этом задержка никак не связана с ковидом, которым Байден заболел на прошлой неделе. Главврач Белого дома отдельно подчеркнул, что считает пока еще главу государства полностью выздоровевшим.

Несмотря на это, Байден отказался от встреч и на международном уровне. Уже сегодня в Вашингтон прилетает глава израильского правительства. И хотя Белый дом анонсировал сегодня выход Байдена на работу, встречать Биньямина Нетаньяху, по сведениям издания Politico, будет как раз Камала Харрис.