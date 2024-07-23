Серьезное заболевание? Стоматолог объяснил причину боли в зубах от холодной пищи

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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И как использование отбеливающей пасты может навредить белоснежной улыбке?

Боль в зубах нередко возникает при их контакте с чем-нибудь холодным или горячим. Причем не все знают, что с этим делать и в чем заключается первопричина. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru врач-стоматолог и ортопед Артур Тумашевич объяснил, почему появляется ноющая боль.

«Первый момент, холодные раздражители. Попили холодной воды, например, стало болезненно — это классическая чувствительность, это вполне может развиться на фоне начинающегося кариеса», — пояснил специалист.

Подобная боль возможна также после активного употребления отбеливающих препаратов или, например, постоянного увлечения лимонадом, газировкой, в которых содержится фосфорная кислота. Второй причиной может быть действительно повышенная чувствительность зубов, когда мы, например, агрессивно чистим зубы отбеливающей пастой, отметил врач-стоматолог.

«Сдираем нашу с вами десну, в результате она уменьшается, формируется рецессия десны. В результате чего шейка оголенного зуба начинает реагировать: у кого-то сильнее, у кого-то меньше», — сказал Тумашевич.

Другое дело это термические раздражители вроде горячей пищи, причем боль от этого не прекращается после, а продолжается в течение некоторого времени. По мнению врача, это связано с заболеванием нерва — пульпит, периодонтит.

«Именно термические раздражители обычно говорят в горячей пище, что у нас поврежден нерв зуба, пульпа. В таких случаях нам приходится обычно зуб депульпировать и перелечивать корневые каналы», — объяснил стоматолог.

Тумашевич указал, что в некоторых случаях действительно бывают и воспаление, вызванные горячей пищей. Это уже заболевание десен, например, однако подобное происходит реже.

«В основном это два вот этих поражения. Холодная пища — это в основном начинающаяся форма кариеса, горячая пища — это уже воспаление пульпы зуба», — заключил специалист.

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