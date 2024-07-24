Бытовые отравители: какие повседневные вещи могут вызвать рак

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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На что стоит обратить внимание и от чего отказаться?

Использование бытовой химии или декоративной косметики повышает риски возникновения рака. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

По словам специалиста, агрессивные чистящие средства ощутимо влияют на органы детоксикации, например, легкие и печень, постепенно накапливаясь в них и отравляя организм. То же самое касается косметики. Магомедова утверждает, что в стойкой туши для ресниц содержится ртуть, которая впитывается в луковицу и негативно воздействует на почки и нервную систему.

Кроме того, стоит обращать внимание на посуду. Важно знать, что на пластиковые тарелки не стоит класть слишком горячую еду и подвергать ее повышенным температурам, чтобы избежать выделение канцерогенов.

К продуктам на тарелке тоже стоит относиться внимательнее, так как обрезание заплесневелой части хлеба не поможет избежать последствий. А температурная обработка вроде варки или жарки никак не повлияет на токсичное содержание грибка. В совокупности с другими факторами это тоже грозит вылиться в самые неприятные последствия для организма.

Ранее 5-tv.ru рассказал, может ли еда из микроволновки вызвать рак у человека.