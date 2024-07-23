Демпартию колбасит: Харрис уже набрала достаточно голосов для выдвижения

Фото: www.globallookpress.com / Ting Shen - Pool via CNP

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Политик на финишной прямой становления кандидатом в президенты США от своей партии.

Вице-президент США Камала Харрис набрала больше требуемого количества голосов делегатов Демократической партии для выдвижения кандидатом в президенты. Об этом пишет агентство Associated Press.

Сообщается, что политику удалось преодолеть барьер в 1,9 тысячи голосов для формального утверждения кандидатом от Демократической партии. За Харрис отдали уже не менее 2,5 тысячи голосов во время онлайн-голосования, причем это еще не финальные цифры.

Окончательное распределение голосов и само выдвижение Харрис произойдет только на съезде Демократической партии, который пройдет только в следующем месяце — в августе.

Стоит упомянуть, что не все уверены в победе вице-президента страны Камалы Харрис. До этого отмечалось, что 44-й президент США Барак Обама не уверен в победе возможного нового кандидата от Демократической партии на грядущих выборах.

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