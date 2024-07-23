«Я очень уважал»: Фадеев поддержал Глюк’оZу после смерти бабушки

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Несмотря на это, продюсер не готов простить певицу за ситуацию в Красноярске.

Продюсер Максим Фадеев посочувствовал певице Глюк’oZе (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в связи со смертью ее бабушки, но не собирается закрывать глаза на позор артистки в Красноярске. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я от всей души соболезную Наташе в связи с потерей бабушки Лидии, которую я тоже очень уважал. И желаю Наташе справиться со всеми сложностями поскорее. А я хочу, чтобы проект Глюк’Oza, который я придумал, существовал в том виде, в котором я его придумал», — написал Фадеев.

По его словам, он знал Глюк’oZу, когда той было всего 13 лет. И также общался с ее семьей. Наталью он воспринимал как родную дочь, но сейчас все изменилось.

«Но шесть лет назад произошли события, которые заставили меня больше не общаться с этой семьей. Мне удивительно, что Наташа только месяц назад это заметила. Манипуляции и вранье — как раз ее конек», — отметил он.

Продюсер подчеркнул, что он давно привык к нападкам тех, кто благодаря ему смог приобрести известность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что продюсер Максим Фадеев может через суд лишить певицу Глюк’oZу сценического псевдонима и возможности исполнять его песни.