Конкуренция НАСА: ученые РФ создали наноспутник, способный предсказать землетрясения

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

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Технологию даже прозвали «глазом Бога».

Настоящий «глаз Бога» представили российские ученые. Они изобрели инновационный наноспутник, который уже может составить весомую конкуренцию даже продуктам американского НАСА.

Разработка станет подмогой аграриям. Сверхмаленький спутник способен не только разглядеть поверхность Земли, но даже оценить влажность почвы, а в перспективе даже предсказывать землетрясения. Корреспондент «Известий» Дария Сенникова одной из первых увидела это чудо техники.

Выглядит словно макет, настолько мал этот спутник. Но внешность обманчива: его размер — достоинство. А способностям удивятся даже в НАСА. Это наноспутник, способный разглядеть на поверхности Земли то, что не увидит никто другой. Технологию даже прозвали «глазом Бога». И все создано руками российских инженеров и ученых.

«Это — сверхмалый, то есть очень маленький космический аппарат, который несет мощную камеру и мощный функционал. И таких аппаратов может быть запущена целая группировка в последствии», — говорит коммерческий директор частной космической компании Анатолий Копик.

Среди задач наноспутника — сбор данных с полей в буквальном смысле. Сверхточный объектив легко зафиксирует даже избыточную влажность почвы. Самарские инженеры не один месяц трудились над специальными линзами.

«Семь метров разрешение с орбиты, с низкой орбиты километров 500. Это — довольно неплохое достижение. Например, НАСА примерно в одно время с нами запустила спутник с похожим гиперсктометром. Качество их картинок намного хуже качества наших», — отмечает профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени Королева Роман Скиданов.

То есть, об успешности той же посевной теперь смогут судить не только по стандартным снимкам с орбиты, но и по кадрам в гиперспектральных диапазонах. Устройство распознает исходящие от поля волны инфракрасного и ультрафиолетового излучения, фильтров в наноспутнике больше 100.

«Если нам дадут возможность запустить гиперспектометр с метровым объективом, мы можем и два метра сделать разрешение», — говорит Скиданов.

В будущем спутник сможет выдавать агрономам и более информативную картинку. Но одним земледелием дело вряд ли ограничится. У российской разработки — широкий спектр возможностей.

«Если землетрясение как-то уже назревает, то выделяется газ радон, и вот это газ радон с помощью спектральных методов из космоса очень уверенно можно зафиксировать. То есть, это предсказание землетрясений», — подчеркивает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Наноразработка российских ученых успешно прошла испытания в космосе. На орбите наш спутник может оказаться уже в конце года.