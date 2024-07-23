Фото, видео: Oscar Gonzalez / ТАСС; 5-tv.ru

Это первая фашистская «фабрика смерти», которой достигли войска антигитлеровской коалиции.

На такие кощунственные действия как снос памятника польские власти решились накануне важного для страны и всего мира дня –годовщины освобождения первого нацистского концлагеря Майданек. Ровно 80 лет назад солдаты и офицеры Красной армии раскрыли последнюю черную тайну Третьего рейха. И весь мир узнал правду о немецких «фабриках смерти».

Как это было? С очевидцами тех страшных событий пообщался корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Смотреть на место, в котором тебя могли бы убить, — испытание не для слабонервных. Но бывшие узники лагеря смерти Майданек проходят через него почти каждый год.

«У моей мамы было пятеро детей. Сначала нас хотели расстрелять перед церковью в Юзефове. Мы две недели спали на земле, окруженные сеткой. Нам бросали еду через сетку, как собакам. Через сутки нас привезли в Майданек. Возможно, нам повезло, что в тот день у них не оказалось газа, и нас не отправили в газовые камеры», — рассказывает узница концлагеря Геневева Кудальска.

Этот памятник известен не только в Польше, но и во всем мире. Он официально — старейший мемориал Холокоста. Колонну с тремя орлами воздвигли сами узники концлагеря в 1943 году, и их потом убили. Те же, кто выжил, помнят события, происходившие здесь так, как будто все случилось буквально вчера.

«Я помню, как нас сюда привезли. И это был большой шок для меня. Помню, было также жарко, как сегодня. Не было воды и еды. Я был там с братом и мамой, мы сидели на третьем этаже этих бараков», — говорит Ян Мачеха.

Лагерь оказался первым, которого достигли войска антигитлеровской коалиции и освободили заключенных. Это случилось в результате Люблинско-Брестской наступательной операции. Соединения трех фронтов Красной армии прорвали оборону немцев и вышли к Люблину. Да так стремительно, что гитлеровцы просто не успели замести следы своих зверств. Хотя очень старались.

«В крематории нельзя было сжечь всех убитых. Поэтому немцы устраивали специальные костры. Такой костер вмещал от 500 до более тысячи трупов. Он горел несколько дней. Свидетель Гольян говорит, что кости, которые оставались после сожжения трупов, перемалывались в специально устроенной для этой цели мельнице», — указано в протоколе специальной польско–советской комиссии по расследованию немецких злодеяний в Майданеке.

С этих бумаг началось документирование деятельности немецких «фабрик смерти». По официальным польским данным из 150 тысяч человек, побывавших здесь, погибли 80 тысяч.

«В 1943 году немцы ловили людей и привозили их в Замостье. Однажды мой отец спрятался, но его все равно нашли и арестовали. Через некоторое время было объявлено, что жены и дети должны приехать к своим мужьям. Немцы организовали поезд, и жены с ребятишками прибыли. Детей до десяти лет сразу отделили от всех и больше их никто не видел», — говорит Ян Кукелка

Лагерь первоначально не был «фабрикой смерти». Отсюда брали людей для работы на военных фабриках. Но с течением времени в Майданеке появились и газовые камеры и крематорий.

А самым черными днями истории лагеря стали 3 и 4 ноября 1943 года. Именно тогда здесь провели операцию под кодовым названием «Фестиваль урожая».

«Была страшная жара. Нас посадили в вагон и закрыли дверь. Эти вагоны не открывали. Люди били кулаками в дверь, кричали, что могут задохнуться. Мама поставила нас к дверям, чтобы мы могли дышать через щели», — говорит узник концлагеря Зигмунт.

Зигмунту повезло. Он каким-то чудом оказался в числе тех, кого признали способными работать. Остальных ждала жуткая участь. Людей укладывали в огромные ямы по принципу «черепицы»: голова одного узника ложилась на спину другого. Затем — расстрел. Подобным образом умертвили около 18 тысяч человек. И теперь только эти немногочисленные свидетели могут рассказать, как именно работала «Фабрика смерти» всего в шести километрах от центра Люблина.

Кстати, бывшие заключенные вспоминают не только зверства эсесовцев в Майданеке, но и зверства их украинских приспешников во время Волынской резни.

«Когда мне было семь лет, я видел, что делали украинцы. Меня удивляет, что мы им сейчас помогаем. Потому что я был ребенком, и я помню, что они творили у нас. Я видел все своими глазами. Они загоняли детей в сараи и поджигали, бросали в колодцы, отрезали головы и языки», — говорит Антони Войтс.

Эти злодеяния творились все в том же 1943 году. Обширный парк на окраине Люблина с трубой крематория в центре стал ярким напоминанием о всех этих зверствах. Спустя 80 лет после освобождения здесь собралось совсем немного людей. Но, возможно их будет больше, когда политические взгляды властей Польши изменятся.