Пациент скорее жив? Лечащий врач Байдена раскрыл правду о его состоянии

Фото: www.globallookpress.com / Artem Priakhin

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В Белом доме также сделали важное заявление.

Симптомы коронавируса у действующего президента США Джо Байдена почти прошли, он идет на поправку. Информация об этом следует из доклада лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора.

«Его симптомы почти полностью прошли. Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — указано в письме, опубликованном на сейте Белого дома.

По словам О`Коннора, у Байдена также отсутствует присущее коронавирусу поражение легких. Проблемы с насыщением организма кислородом тоже не наблюдается.

В Белом доме также сообщили, что президент вернется на свое рабочее место уже во вторник. В Вашингтон он отправится из Делавэра, где был на изоляции с прошлой недели.

Тем не менее, New York Post по ссылкой на осведомленные источники пишет, что ближайшие девять поездок, которые были запланированы у Байдена на две недели вперед, отменены. Визиты были отменены после выхода действующего главы Штатов из предвыборной гонки.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущий Fox News Брет Байер в эфире телеканала потребовал доказательств того, что президент США жив. Его возмутило отсутствие официального обращения Байдена о выходе из предвыборной гонки, ведь сообщение об этом было опубликовано в социальной сети X. И вполне может быть, что даже не им самим.