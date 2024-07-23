Российские «Грады» громят ВСУ под покровом ночи. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают выдавливать противника в зоне проведения спецоперации.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» уничтожили укрепленные позиции с живой силой противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Работа российской артиллерии велась в ночное время суток. Это требует особых правил: фары должны быть включены, а зор — орлиный. Не менее важна маскировка, но при наведении орудия свет все же необходим. Помогает красная или зеленая подсветка, которая менее заметна.

РСЗО «Град» — машина эффективна. Всего несколько залпов, и кадры с БПЛА подтверждают успешное поражение целей. На это раз уничтожены были очередные укрепленные позиции с живой силой ВСУ, где были сосредоточены резервы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.