Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Депутат Верховной рады Дубинский ранее потребовал проведения президентских выборов для сохранения в стране конституционного строя.

Кассационный административный суд Украины отложил до 16 сентября рассмотрение иска о назначении проведения выборов. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя.

В ночь на 21 мая 2024 года истек пятилетний срок президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского. Однако в связи с введенным на Украине с февраля 2022 года военным положением Зеленский отменил выборы главы государства. Таким образом, он продолжает оставаться у власти, не имея на то полномочий с точки зрения Конституции Украины.

Президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что исполнительные органы Украины утратили легитимность, а члены киевского режима узурпировали власть.

«Есть закон (на Украине. — Прим. ред.) о сути военного положения и там говорится, что в условиях военного положения выборы не проводятся, но там не сказано, что они пролонгируются. Это важно, если не сказано — значит этого нет. В уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», — сказал он.

Путин подчеркнул, что предварительный анализ украинского законодательства показывает: исполнительные органы власти Украины утратили легитимность в связи с истечением срока полномочий президента Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Зеленский больше не может представлять Украину.