«Послужит напоминанием»: новые подробности о решении конфликта Успенской и Киркорова

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Деньги с компенсации морального вреда пойдут на благотворительность.

«Королева шансона» Любовь Успенская проиграла в конфликте с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым и тем самым ответила за свои оскорбления в его сторону, заявил адвокат Александр Добровинский 5-tv.ru.

«У Любы Успенской было столько возможностей принести свои извинения Филиппу Киркорову и пойти на мировую. Она этого делать не захотела. Теперь принести извинения придется по решению суда. Думаю, это многим послужит напоминанием, что за свои слова и поступки надо нести ответственность», — считает адвокат.

Замоскворецкий районный суд обязал назвавшую коллегу «женоненавистником» Успенскую, выплатить штраф в 280 тысяч рублей. Иск Киркорова о защите чести и достоинства был частично удовлетворен. Также певица должна принести публичные извинения звезде и опровергнуть все, что она наговорила в скандальном интервью на YouTube-канале.

«Интервью с Успенской должно быть удалено со всех платформ», — подчеркнул Александр Добровинский, отметив, что выплаченные артисткой деньги пойдут на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что выступление Успенской в Белоруссии обернулось скандалом.