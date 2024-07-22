«Послужит напоминанием»: новые подробности о решении конфликта Успенской и Киркорова
Адвокат Добровинский: Успенская должна нести ответственность за свои слова
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Деньги с компенсации морального вреда пойдут на благотворительность.
«Королева шансона» Любовь Успенская проиграла в конфликте с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым и тем самым ответила за свои оскорбления в его сторону, заявил адвокат Александр Добровинский 5-tv.ru.
«У Любы Успенской было столько возможностей принести свои извинения Филиппу Киркорову и пойти на мировую. Она этого делать не захотела. Теперь принести извинения придется по решению суда. Думаю, это многим послужит напоминанием, что за свои слова и поступки надо нести ответственность», — считает адвокат.
Замоскворецкий районный суд обязал назвавшую коллегу «женоненавистником» Успенскую, выплатить штраф в 280 тысяч рублей. Иск Киркорова о защите чести и достоинства был частично удовлетворен. Также певица должна принести публичные извинения звезде и опровергнуть все, что она наговорила в скандальном интервью на YouTube-канале.
«Интервью с Успенской должно быть удалено со всех платформ», — подчеркнул Александр Добровинский, отметив, что выплаченные артисткой деньги пойдут на благотворительность.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что выступление Успенской в Белоруссии обернулось скандалом.