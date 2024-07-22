Генпрокурор Краснов возложил венок к монументу воинам Красной армии в Пхеньяне

Краснов в рамках визита в Пхеньян возложил венок к монументу «Освобождение»

Фото, видео: Генеральная прокуратура РФ; 5-tv.ru

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Памятник установлен в честь освобождения Кореи от японских колонизаторов в годы Второй мировой войны.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в рамках визита в Северную Корею возложил венок к монументу «Освобождение». Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Памятник посвящен воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны от японских колонизаторов, и был воздвигнут в 1946 году в знак благодарности корейского народа.

Краснов впервые в истории сотрудничества надзорных ведомств России и Северной Кореи прибыл в Пхеньян. Российского Генпрокурора у трапа самолета встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР.

В рамках визита у Краснова намечена встреча с северокорейским коллегой и другими официальными лицами с целью обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Также планируется подписание программы сотрудничества между Генпрокуратурой РФ и Центральной прокуратурой КНДР на 2024-2026 годы и обновленного соглашения о сотрудничестве.

Российское и северокорейское надзорные ведомства более десяти лет поддерживают диалог, основанный на подписанном в 2010 году соглашении о сотрудничестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор Краснов предложил коллегам из КНДР обмениваться опытом судебных практик.