На станциях МЦК появилось более 5 тысяч новых информационных материалов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

К обновлению визуальных материалов на транспортных объектах приступили более 10 лет назад — для них разработали единые стандарты.

На станциях МЦК появилось более 5 тыс. новых информационных материалов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, новые визуальные материалы выполнены в едином стиле — такие же носители можно встретить в метро, автовокзалах, наземном и речном транспорте Москвы.

«Мы стремимся, чтобы пассажиры получали информацию о работе Московского транспорта в удобной форме — такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Ликсутов.

Он уточнил, что к обновлению визуальных материалов на транспортных объектах приступили более 10 лет назад — для них разработали единые стандарты.

«Сейчас разделяем информацию по тематическим блокам и заменяем текст пиктограммами, которые пассажиры могут быстрее и проще считывать. Например, для МЦК разработали более 100 универсальных изображений с рекомендациями для комфортных поездок», — добавил вице-мэр.

Так, на МЦК разместили наклейки и плакаты с краткой памяткой о безопасности поездок. В тексте, например, выделили крупным шрифтом название станции, а также время отправления первого и последнего поезда.

Также материалы содержат напоминание о том, что на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности нельзя передвигаться на станции — их нужно везти рядом с собой.

Кроме того, на входе для пассажиров установили таблички, которые подсказывают, какие предметы можно провозить в поездах, а на платформе разместили краткие правила, связанные, в частности, с правилами перевозки багажа и напоминанием об оплате проезда.