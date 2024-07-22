Троих депутатов Госдумы могут отстранить от работы

В ГД внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера палаты

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Данный вопрос будет рассмотрен в нижней палате парламента уже завтра.

В Государственную думу внесли проект об освобождении вице-спикера палаты Сергея Неверова от должности. Соответствующая информация содержится в документе, опубликованном в думской электронной базе.

«Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: освободить депутата Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы», — указано в тексте документа.

Отмечается, что освободить Неверова от должности хотят в соответствии со статьей 10 Регламента нижней палаты.

Помимо этого, Госдума планирует освободить от должности главы думского комитета по энергетике Павла Завального, а Дмитрия Свищева снять с должности главы комитета по спорту.

Все эти вопросы ГД рассмотрит на планерном заседании 23 июня. Причины кадровых перестановок не называются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пенсионных выплат ряду категорий россиян.