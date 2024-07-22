Угроза безопасности? Почему журналистам из РФ перекрыли дорогу на Олимпиаду-2024

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Между тем, работе иностранных СМИ в нашей стране никто не мешает.

Сегодня французская сторона объяснила, почему не аккредитовала телеоператора «Известий» Евгения Кузнецова. Он должен был лететь в Париж, чтобы освещать Олимпиаду. Но оказалось, что человек с камерой и штативом представляет угрозу аж государственной безопасности. Именно такую причину озвучили в генконсульстве Франции в Москве.

Всего в черном списке оказались больше четырех тысяч человек. Об абсурдности очередных европейских ограничений рассказал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Евгений Кузнецов проверяет свою аппаратуру. На сборку-разборку автомата Калашникова это мало похоже. Евгений — оператор «Известий» и должен был поехать в Париж с исключительно мирной миссией.

«Снимать Олимпийские игры что для меня значит? Спорт, веселье, радость, люди довольные», — рассказал оператор.

Документы на июльскую визу подали еще в мае. Причем ее сразу дали, но почему-то тоже на май. Подали заново. И вот тут, после долгого молчания, пришел отказ.

«Почему мне так написали, я не знаю, потому что вроде нигде каких-то, так сказать, гадостей не делал», — недоумевает Кузнецов.

Таких «угрожающих безопасности» набралось немало. В доступе на Игры отказано 4340 человекам. Среди них наверняка были действительно опасные товарищи. По данным МВД Франции, одних радикальных исламистов было 257, а 19 человек числятся аж террористами. Но что в списке отказников делают журналисты, причем в основном из России и Белоруссии?

«Наверняка они здесь не для совершения нападений. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, есть возможность доступа в компьютерные сети для проведения кибератак. Мы отказывались принимать большое количество журналистов, которые утверждали, что освещают Игры. С другой стороны, мы допускали присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы применяем принцип предосторожности», — заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен.

Применение этого принципа вылилось в формулу «закрыть и не пущать». Русский? Иди отсюда. Реакция Москвы предсказуема и понятна.

«Много ожидать от режима Макрона не приходится: соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для него и его компашки — пустой звук», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы считаем это неприемлемым — такие решения. Мы считаем, что они ущемляют свободу СМИ не косвенно, а напрямую. И, безусловно, нарушаются все обязательства Франции, которые у нее есть, и перед ОБСЕ, и перед другими организациями. Конечно же, мы хотели бы видеть реакцию на подобные решения со стороны соответствующих правозащитных организаций», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Все это, конечно, весьма грустно. Ну в самом деле, нельзя же всерьез воспринимать мысль, что оператор телевидения или пишущий журналист с лейкой и блокнотом полезет устраивать прокси-диверсию.

«Никто этого не скрывает уже, они прямым текстом пишут, что российские СМИ, если они там окажутся, освещая изнутри повестку, видя все своими глазами, вскроют факты, о которых хотелось бы, чтобы никто не узнал», — отметил депутат Госдумы Николай Валуев.

«Мы как раз крайне заинтересованы в том, чтобы Олимпиада в Париже прошла успешно. Потому что это мировой праздник спорта для спортсменов. И зачем нам желать какого-то зла? Вот они желали нам зла в Сочи как минимум точно. А мы никому никогда не желаем», — заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Между тем работе иностранных СМИ в России никто не мешает. Наоборот, приезжайте, смотрите, как оно здесь у нас на самом деле. На ПМЭФ в 2024 году аккредитовали журналистов из 50 стран. На чемпионат мира по футболу в 2018 году приезжали из 30 государств. Безопасность — дело крайне важное, но к безопасности вся эта парижская история явно не имеет отношения.