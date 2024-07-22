Краснов и генпрокурор КНДР подписали соглашение о сотрудничестве

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Отношения стран развиваются в позитивном ключе.

Генпрокурор России Игорь Краснов и его коллега из КНДР Ким Чхоль Вон на встрече в Пхеньяне подписали ряд межведомственных соглашений и программу сотрудничества прокуратур двух государств. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что подписанные документы определяют основные направления работы, представляющие взаимный интерес, включая мероприятия по вопросам правовой помощи и правоохранительного содействия по уголовным делам, а также борьбы с преступностью в сфере информационно-коммуникационных технологий и окружающей среды.

Кроме того, в ходе переговоров с генпрокурором КНДР Краснов отметил, что отношения стран развиваются в позитивном ключе. Он заявил, что новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подписали главы двух государств, заложил основу для построения евразийской системы безопасности, и выразил уверенность, что органам прокуратуры будет отведена значимая роль в его реализации.