Убедительная победа: суд вынес решение по делу Киркорова и Успенской

Киркоров победил Успенскую в суде и добился компенсации за оскорбления

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Конфликт звезд длился несколько месяцев.

Нашумевший конфликт между певцом Филиппом Киркоровым и артисткой Любовью Успенской наконец-то завершился в пользу поп-короля. Как сообщает корреспондент 5-tv.ru, Успенская, назвавшая коллегу «женоненавистником», обязана будет выплатить тому 280 тысяч 676 рублей в течение десяти дней.

Такое решение вынес Замоскворецкий районный суд по делу о защите чести и достоинства Филиппа Бедросовича.

Судья посчитал, что в интервью блогеру Алене Жигаловой с YouTube-канала «Алена, блин!» Успенская позволила себе оскорбить поп-музыканта, заявив, что тот ненавидит женщин и лишь делает вид, что дружит с людьми.

Помимо выплат, суд также постановил удалить вызвавшее резонанс интервью из всех социальных сетей и площадок. С самой же Аленой Жигаловой Киркоров недавно заключил мировое соглашение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что организаторы выступления Глюк’оZы в Красноярске подадут на нее в суд.