«Много лет не понимал»: Колдун вспомнил о давней ссоре с Киркоровым и Дробышем

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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К чему привели разногласия между артистами?

Певец и победитель шестого сезона «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун сожалеет о ссоре с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым и продюсером Виктором Дробышем. Об этом артист рассказал в интервью сайту «Леди Mail».

«Я много лет не понимал, почему так случилось, но потом осознал, что на момент развития событий был просто не готов к миру шоу-бизнеса», — признался Колдун.

Белорусский певец уверен, что все дело было в его безучастии и нехватке жизненного опыта в силу молодости, иначе бы он, вероятно, смог бы «разрулить» ситуацию. Теперь же исполнитель хита «Дай мне силу» сожалеет, что так получилось. Особенно с учетом, что с Дробышем они, например, не общаются уже как минимум 15 лет.

Колдун подчеркнул, что в итоге навлек на себя «несколько лет неприятностей». При этом певец заявил, что все же счастлив и рад, что отмечает уже 20 лет на большой сцене. Ведь у него есть главное — любовь зрителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Дмитрий Колдун жил как «полубомж» после «Фабрики» и «Евровидения», о чем рассказал в подробностях.