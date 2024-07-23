Вцепятся в глотку? Кто помешает Камале Харрис в выдвижении кандидатом в президенты США

Фото, видео: Reuters / Shelby Tauber; Личный архив Владимира Можегова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вице-президент США официально выдвинула свою заявку в кандидаты на пост главы государства.

Поддержка со стороны бывшего патрона — Джо Байдена далеко не гарантирует Камале Харрис победу в президентской гонке, в которую, как стало ранее известно, она официально включилась.

И проблема не только в конкуренте-республиканце Дональде Трампе с его растущими после покушения рейтингами. Даже в «родной» Демократической партии многие не готовы видеть Харрис хозяйкой Белого дома.

Каковы же ее реальные шансы пересесть из кресла вице-президента США в кресло главы государства? Об этом 5-tv.ru поговорил с российскими политологами.

Шило на мыло

Для американских граждан, да и для всего мира выдвижение Камалы Харрис на пост президента США вместо Джо Байдена — это обмен шила на мыло.

В том смысле, что на политику Вашингтона в случае победы Харрис подобная «рокировка» никак не повлияла бы. Такое мнение высказал политолог, американист Владимир Можегов.

«Камала ничуть не лучше Байдена. Единственное, она моложе. Но, к сожалению, это „девушка“ с ветром в голове, которая выступает не лучше Байдена при том, что у старика деменция.

Ее выступления пресса окрестила „словесным салатом“, а все комментарии сводятся не к обсуждению ее предложений, а к попыткам понять, что она вообще хотела сказать. То есть это человек, который не способен внятно формулировать мысли», — заявил эксперт.

В связи с этим, уверен Можегов, всерьез конкурировать с Трампом Харрис не способна. Республиканец уже открыто смеется после новостей о выдвижении ее кандидатуры, так как не считает ее серьезным противником, обратил внимание политолог.

По мнению Можегова, в Демпартии тоже осознают слабость Харрис в качестве кандидата в президенты, однако иного кандидата у них сейчас нет.

Впереди у демократов партийный съезд, который пройдет 19–21 августа, и до этого времени им нужно принять окончательное решение — выдвигать Харрис или найти кого-то другого.

Политолог считает, что одним из вариантов для демократов в сложившейся ситуации было бы подыскать Харрис хорошего вице-президента, а саму ее со временем тихонечко «уйти». Но проблема в том, что для этого Харрис сначала нужно победить Трампа, на что она вряд ли способна.

«Так что партия остается в цугцванге: каждый следующий ход может быть еще хуже, что мы и видим сейчас — поменяли старика на не пойми что.

Мало того, это скандал и позор для партии — менять кандидата, который прошел праймериз, прошел первый срок (президентский — Прим. ред.), такого вообще не было в Америке.

Посмотрим, что будет партия делать дальше, но очевидно, что кризис продолжается, и эта ситуация внутренней тряски никуда не девается. То есть партия находится в состоянии полуразвала», — резюмировал Можегов.

Харрис начали активно «пропихивать»

Фото, видео: Reuters / Kevin Lamarque; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Политолог и журналист Юрий Светов считает, что Харрис даже не придется конкурировать с Трампом, потому что ее кандидатуру на предстоящем съезде не утвердят соратники по партии.

По словам эксперта, как раз сейчас в стане демократов разворачивается борьба между сторонниками и противниками выдвижения Харрис. В числе первых — те, кто ранее поддерживал Байдена и сам действующий глава государства.

Причем они уже начали активно действовать: только накануне Байден объявил о выходе из президентской гонки, а уже сегодня комитеты и фонды по сбору средств за его выдвижение в президенты срочно переименовываются в комитеты и фонды по выдвижению Харрис.

Также, по мнению Светова, сторонники Харрис могут попытаться организовать онлайн-голосование в ее поддержку, чтобы еще до съезда в августе зафиксировать ее выдвижение в президенты от Демпартии.

Подобное онлайн-голосование в нарушение установленного порядка ранее пытались провести в поддержку кандидатуры Байдена, отметил политолог.

«Сейчас такой же фокус они (сторонники Харрис — Прим. ред.) пытаются проделать по Харрис: провести онлайн-голосование до 1 августа, объявить ее кандидатом, а потом, на съезде, это будет уже формальная история.

Я думаю, что им не дадут этого сделать. Одна из ключевых проблем в том, что Барак Обама не высказался в поддержку Харрис, хотя Байден поддержал и Клинтоны (Билл и Хиллари — Прим. ред.) поддержали», — пояснил Светов.

Бездарная, но наглая

Политолог считает, что Харрис не обладает достоинствами, необходимыми американскому президенту в столь трудную для страны эпоху, и это понимают и в США.

Светов напомнил, что Харрис в свое время стала сенатором, а потом и вице-президентом отнюдь не из-за своих деловых качеств или выдающихся интеллектуальных способностей.

Своей карьерой она обязана тому, что ей повезло родиться темнокожей женщиной, а также своему «пробивному» характеру.

«Ее отличительная черта — наглость, беспардонность, способность ломиться вперед, невзирая ни на что. Хватит ли этого (чтобы стать президентом — Прим. ред.)? Я сомневаюсь», — отметил эксперт.

О никчемности Харрис в качестве чиновника и управленца говорит то, что она полностью провалила вверенные ей направления — ситуацию с охраной границы и нелегальными мигрантами, а также законопроект об абортах, добавил Светов.

Моложе Байдена, но старше Вэнса

Еще один недостаток Харрис в качестве кандидата в президенты — возраст. Ей 59 лет, и она значительно моложе 81-летнего Байдена, однако намного старше 39-летнего Джеймса Дэвида Вэнса.

Его Трамп утвердил кандидатом в вице-президенты и он, вполне возможно, станет одним из претендентов на кресло главы государства от республиканцев в 2028 году. И это тоже надо учитывать демократам, подчеркнул Светов.

«Выбор Вэнса кандидатом в вице-президенты у Трампа означает, что трампизм в случае победы на выборах 2024 года имеет возможность сохранять себя и развивать в течение 12 лет: четыре года — Трамп и восемь лет — Вэнс в качестве следующего президента.

И демократы должны это учитывать. Им надо выдвигать фигуру, которая будет способна дать бой в 2028 году, чтобы партия победила. А Камала Харрис, если даже сейчас ее удастся каким-то образом протащить в президенты, не даст победы в 28 году», — пояснил эксперт.

Такого, как Трамп, полного сил

По мнению Светова, демократам для победы необходим кандидат столь же мощный, как Трамп, которого в течение последних лет «мочили», как могли, но не смогли сломить и лишить поддержки граждан США.

Залог непотопляемости Трампа, считает эксперт, в его личной успешности и финансовой состоятельности, что очень важно для американцев, а также в его бесстрашии.

«Он ни хрена не боится. Он говорит прямо, в лоб, о тех проблемах, которые волнуют американцев. Он сильный, активный. А эта история — когда в него стреляют, а он встает и говорит: „Боритесь!“ — на это мало кто способен.

И они (граждане США — Прим. ред.) хотят от демократов видеть такого же деятельного, активного, способного человека. Посмотрите ролики Трампа и Харрис: он говорит дельные вещи, выдвигает предложения и идеи, а эта хохочет непотребным смехом и говорит какие-то глупости», — отметил Светов.

Очков Трампу добавляет и взятый им в соратники Вэнс — выходец из глубинки, человек, который, как говорят американцы, сам себя сделал, воевал, достиг финансовой независимости.

И к тому же молодой — в двое моложе Трампа. Это много значит для людей, и демократам, если они хотят победить, нужны подобные кандидаты, уверен политолог.

Ньюсом, Шапиро и «пара женщин»

Светов считает, что Демпартии, возможно, стоит попробовать выдвинуть против Трампа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, которого «приберегали» на президентские выборы 2028 года.

У него есть шансы, учитывая, что он возглавляет крупнейший штат, который ранее уже давал стране президента — Рональда Рейгана.

И даже если Ньюсом проиграет в этот раз, через четыре года он будет иметь больший потенциал, рассуждает политолог.

Также Светов отметил в качестве возможного кандидата от демократов губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро и «пару губернаторов-женщин».

На самом деле, если в стане демократов «хорошо посмотреть», то кандидатов достойнее Камалы Харрис можно найти, заключил политолог.

А что Обама и Клинтон?

В свою очередь Можегов считает, что лучшим вариантом для Демпартии было бы выдвижение на пост президента Мишель Обамы, однако этого, скорее всего, не произойдет, потому что она сама категорически против участия в выборах и уже публично заявила, что не будет баллотироваться.

Схожего мнения придерживается и политолог Андрей Кортунов, который считает, что супруга 44-го президента США — единственный реальный конкурент Харрис внутри Демократической партии.

«Для демократов было бы лучше, если выступила бы Мишель Обама, но, судя по всему, вступать в гонку она не хочет, а остальные котируются не выше Харрис. Так что, скорее всего, ее утвердят на съезде Демократической партии», — отметил эксперт в комментарии NEWS.ru.

При этом Кортунов также указал на слабость Харрис, которую однопартийцы называют никак себя не проявившим «тусклым вице-президентом», а многие откровенно не верят в ее победу над Трампом.

Помимо Мишель Обамы, в качестве потенциального кандидата от демократов рассматривают и супругу 42-го президента США Билла Клинтона — Хиллари.

В ее активе богатый политический опыт, в том числе работа в должности госсекретаря в 2009–2013 годах и участие в выборах президента в 2016 году, когда она уступила все тому же Трампу по количеству голосов выборщиков.

Несмотря на то поражение, 76-летняя Клинтон по-прежнему пользуется уважением и поддержкой многих сторонников Демократической партии, а ее возможное включение в президентскую гонку эксперты рассматривают как серьезную угрозу для республиканцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле оценили кандидатуру Харрис на пост президента США.