Для некоторых россиян могут ввести прибавку к пенсии в размере 1,2 тыс рублей
Комитет Госдумы одобрил поправку к пенсии для инвалидов и пенсионеров старше 80
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Кто же может рассчитывать на эту прибавку?
Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил поправки о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, изменения коснутся инвалидов I группы, а также пенсионеров старше 80 лет.
Согласно этой поправке, доплату прибавят в беззаявительном порядке, а в будущем ее будут индексировать в соответствии с районным коэффициентом и увеличивать каждый год.
«Исключения составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном», — уточнили в агентстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.