Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Поклонники артиста с первых дней следят за каждым словом знаменитости, и давно уже подмечают — он творит историю. Реально ли в XXI веке быть пророком в своем Отечестве?

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, чья карьера за последние три года значительно преобразилась, устроил митинг в знак протеста американским властям за блокировку канала на YouTube. Интересно, но почти все слова и действия артиста ведут за собой череду событий. Что изменилось с приходом певца в музыкальную индустрию и какие «случайности» ему удалось «предсказать», выяснил корреспондент 5-tv.ru.

Ни для кого не секрет, что творчество артиста затрагивает сразу две аудитории: восхищающиеся и презирающие. Забавно, но обе группы людей его слушают. Однако если первые — искренне любят песни артиста, то вторые — следят за ним с целью «захейтить». Каждое выступление певца — настоящий перфоманс, который вызывает вопросы у общественности.

«Победа за нами»

Недавний митинг, на котором певец рассказал о своем новом альбоме «Победа», заставляет людей задуматься. Название будущего релиза говорит само за себя, пишут в сетях пользователи.

«22 августа на Красной площади в День Государственного флага состоится событие, которое изменит ход истории, которое невозможно пропустить. Дебютный мой концерт под названием „Победа“», — добавил артист на своем митинге, который был организован из-за заблокированного канала на YouTube.

По словам артиста, представители США заблокировали русских с целью «стереть Россию», но просчитались: прямо у американского посольства певец бросил вызов всему миру.

К слову, видеохостинг также ограничил доступ Полине Гагариной, Олегу Газманову, Григорию Лепсу, Юлии Чичериной, Захару Прилепину, Никите Нагорному и многим другим.

«Сегодня вступаюсь в том числе и за своих коллег. И за моих друзей, которых тоже заблокировали. И несправедливо», — подчеркнул SHAMAN.

Что будет ждать аудиторию, да и Россию в целом — никто не знает, однако, если верить народному шаману — нас точно ждет победа. На само шествие артист приехал на советской машине, на которой было написано заветное для всей страны слово.

«Это советская, машина „Победа“ 1957 года. Я сделал специально наклейку „Победа“ для того, чтобы сказать, что победа России приближается. Победа скоро, очень скоро ждет всех нас», — гордо заявил SHAMAN.

Подготовка к анонсированной ранее акции была тщательной. Перед митингом у здания заокеанского посольства установили сцену с медиаэкраном, а «вишенкой на торте» стал баннер с немного измененной карикатурой: «Неизлечимое заболевание НАТО».

Фанаты артиста тоже пришли не с пустыми руками — на плакатах четко читалось: «Для России ты родной, для ютуб — занозонька», «SHAMAN навсегда», «С нами вера и любовь, с нами Бог», «Я иду до конца» и многие другие. Забавно, но действующий американский президент Джо Байден вышел из предвыборной кампании сразу после митинга. По сети ходят слухи, что глава США не справился с вызовом российского артиста.

«Родные, мы спели „Я РУССКИЙ“ в посольстве США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!», — написал певец в своем Telegram-канале.

Само представление началось с презентации его новой песни «Душа нараспашку». Раз, уж, как подчеркнул SHAMAN, американцы не захотели его смотреть в YouTube, то он решил показать им премьеру первым, доступным ему способом.

В композиции артист поет про простого русского парня, который счастлив жить на Родине. Несмотря на свою «простоту», SHAMAN все же делает акцент на том, что «живет, как умеет, не пятная рубаху». Лирический герой в песне олицетворяет весь русский народ: искренний и настоящий, но гордый и умеющий за себя постоять.

«Локомотив моего творчества»

Возвращаясь к истокам: слава и признание к певцу пришли 23 февраля в 2022 году с выходом песни «Встанем». Спустя сутки композиция набрала около двух миллионов прослушиваний. Казалось бы, что такого? Но если сопоставить даты, то можно вспомнить, что через день после релиза началась специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса.

С одной стороны, вполне логично: песня, посвященная памяти о Великой Отечественной Войне, вышла в День Защитника Отечества, однако отсылки к предстоящим изменениям в России тоже имеют место быть. Сам сингл со временем стал маршем русского народа в ряду нынешних обстоятельств.

Утверждать, что SHAMAN предсказал ход истории, нельзя, однако исключать этот вариант мы тоже не станем. В сетях разгорелась дискуссия: одни утверждали, что это спланированный ход, а другие говорили о магических способностях артиста. С этого дня и началась бешенная популярность артиста.

«Хиты нашего времени»

Глупо будет отрицать, что неспроста композицией «Встанем», артист заявил о России всему миру, показав, что мы помним все достижения и победы нашей страны, поэтому пришло время «встать».

После нашумевшей песни тернистый путь артиста, длинной в 15 лет, наконец привел к успеху, а точнее — к звезде для народа под псевдонимом SHAMAN. К примеру, песня «Я русский» с таким же размахом, как и предыдущий хит, прогремела на всю страну. Да так сильно, что на сегодняшний день ее поют, как гимн русского народа. Казалось бы, простые слова, но почему они так глубоко засели у аудитории? Все намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Так получилось, что SHAMAN изменил сознания людей, которые считали, что быть русским — стыдно. Именно композицией «Я русский», артист поднял народный дух и рассказал, что русский человек «идет до конца». Возможно, именно поэтому в День народного единства был запущена всероссийская акция, в ходе которой более десяти тысяч певцов исполнили эту композицию, а после опубликовали в социальных сетях под таким же хештегом — #ЯРУССКИЙ.

После осознания культурного кода, аудитория слышит следующий хит — «Мы», в котором SHAMAN говорит, что мы — одно целое и наша многонациональная страна — едина. Клип к композиции выглядит весьма интересно, ведь начинается он со слов: «Мы — это наше великое прошлое, настоящее и будущее». В нем приняли участие дети, которые олицетворяют новое гениальное поколение, которое способно даже на невозможное. В строках артиста прослеживается надежда на светлое будущее для России, которую он дарит всему народу. После этой композиции в сетях появилось мнение, что SHAMAN является неким проводником для общества в будущее.

Бой артиста также стал резонансным событием, а если быть точнее — его следующий композиция «Мой бой». В основу клипа легли документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также боевая хроника. По словам артиста, ему тяжело было справляться с моральной нагрузкой, видя происходящее, но SHAMAN считал своим долгом спеть песню от начала до конца.

«Для меня это очень высокая эмоциональная нагрузка. Порой бывает, даже эмоционально не справляешься, но все равно ты держишь и поешь песню до конца, потому что — я русский! И, конечно, я с удовольствием приеду, еще и поддержу ребят», — рассказал артист Лане Шевченко в рамках спецпроекта «Лана — спрошу!» после возвращения из зоны СВО.

Многие увидели в этой песне отсылку к тому, что происходящее в мире — бой всего русского народа, который должен рано или поздно привести к победе.

Если же вернуться к последовательности композиций: Россия встала («Встанем»), гордо заявила о своей национальной принадлежности («Я русский»), сплотилась и почувствовала единство («Мы»), затем вспомнила о своих ценностях и интересах («Мой бой»), а после напомнила о своей открытости и искренности к справедливому миру («Душа нараспашку»). Как при такой пророческой динамике песен не считать артиста — настоящим шаманом?

«Белый шаман спасет Россию»

Еще на гребне славы из уст журналистов SHAMAN узнал о пророчестве Ванги. В сети разлетелись новости, в которых напомнили слова гадалки, что в России появится шаман и спасет страну.

После чего SHAMAN получил народный псевдоним «белый шаман», ведь и волосы у певца блондинистые, и творческий никнейм соответствует действительности. Сам он в интервью Лане Шевченко в спецпроекте «отЛичная жизнь» впервые рассказал, что псевдоним ему придумали поклонники, которые говорили о его «волшебном голосе» и «чарах». Поэтому, отчасти народ сам прозвал артиста этим именем. Однако он все же не стал отрицать, что в пророчестве Ванги речь о нем.

SHAMAN вызывает противоречивые чувства у аудитории, но роль певца в музыкальной индустрии действительно велика. Как минимум потому, что это первый музыкант, который в возрасте 32 лет получил звание Заслуженного артиста РФ. Какие еще предсказания нас ждут — не знает никто, но отрицать такое большое количество «попаданий в яблочко» (Прим.ред. — Дмитрий Песков о песнях артиста) мы тоже не будем.

А нам остается лишь гадать: SHAMAN — качественный медийный продукт или пророк в своем Отечестве?

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России.