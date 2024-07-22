Песков: заявление Зеленского о диалоге с РФ звучит лучше предыдущих

Фото: 5-tv.ru

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Что думает по этому поводу российская сторона?

Заявление президента* Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к переговорам с Москвой, гораздо лучше всех предыдущих высказываний лидера киевского режима, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В целом это, конечно же, лучше, чем заявление о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются, с главой российского государства», — прокомментировал заявление Зеленского Песков.

Спикер Кремля также отметил, что эти слова, безусловно, гораздо лучше намерений президента Украины «воевать до последнего украинца».

Зеленский накануне в интервью ВВС допустил возможность переговоров с Путиным. В частности, глава киевского режима говорил об участии России во втором саммите мира, на котором может быть предложен план урегулирования конфликта. Зеленский также считает, что «горячая стадия» закончится до конца 2024 года.

Стоит отметить, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной. С такими заявлениями неоднократно выступал глава российского государства Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Зеленский отреагировал на выход Джозефа Байдена из президентской гонки.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.