Продвижение вперед: как обстоит ситуация в Красногоровке в зоне СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Этот город — следующий крупный населенный пункт на пути российских войск после Авдеевки.

Российские войска ежедневно освобождают новые улицы и дома в городе Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в эфире одного из федеральных каналов рассказал глава региона Денис Пушилин.

«Но ежедневно мы видим, что освобождаются новые улицы, новые дома и противник изгоняется с территории населенного пункта», — заявил глава ДНР.

Руководитель региона также указал, что бои там все еще ведутся — противник пока что сопротивляется. Пушилин пояснил, что именно Красногоровка следующий крупный пункт после Авдеевки.

Стоит упомянуть, что ситуация в городе Красногоровка напряженная, но при этом управляемая. Об этом в воскресенье сообщил заместитель командира пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск армии России. Он также отметил, что остаются «считанные» улицы — город освобожден почти полностью.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Красногоровке штурмовики ВС РФ спасли слепую женщину.