Утопил в унитазе: отчим расправился с пятилетним пасынком и спрятал тело в своем доме
Mirror: в США приговорили к 60 годам тюрьмы мужчину за зверское убийство ребенка
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ребенка нашли только через несколько месяцев.
Американец Нэйтон Бриджес получил 60 лет тюрьмы за убийство пятилетнего пасынка. Об этом пишет таблоид The Mirror.
Преступление произошло в 2022 году. В суде было установлено, что 34-летний мужчина утопил мальчика в унитазе, а затем спрятал тело под половицами в доме. Убийца мотивировал свою жестокость тем, что ребенок укусил его за палец. Обезумев, Бриджес схватил его и начал макать головой в воду, пока тот не захлебнулся.
Стоит отметить, что мать ребенка и отчим скрывали исчезновение сына на протяжении трех месяцев. Правда вскрылась благодаря бабушке мальчика, которой в очередной раз не позволили встретиться с внуком. Тогда женщина пошла в полицию и изложила свои опасения.
Когда на место прибыли правоохранители, они пришли в ужас от состояния еще одного ребенка: шестилетняя сестра погибшего была покрыта ожогами, ссадинами и синяками. Родителей арестовали на месте.
Отчим свою вину признал. Что касается матери, та еще ожидает решение суда. Ее обвиняют сразу по нескольким пунктам, в том числе в убийстве и фальсификации вещественных доказательств.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало причиной жестокого убийства девятилетнего мальчика в Перми.