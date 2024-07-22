Российские спецслужбы изъяли автозапчасти из Европы, начиненные взрывчаткой

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Смертельно опасные посылки хранились на складе транспортной компании в Петербурге.

Российские спецслужбы провели операцию в Петербурге, которая, возможно, спасла десятки человеческих жизней. Там нашли автозапчасти со смертельно опасной начинкой — взрывчаткой и детонаторами.

Все это совершенно спокойно проехало половину Европы и должно было попасть в руки террористов, так считают следователи. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Натальи Оскерко.

Содержимое коробок с запчастями изучают саперы. Упаковки с амортизаторами из Европы месяц лежали на складе петербургской транспортной компании, сотрудники которой и не догадывались, что на полках — взрывчатка и электродетонаторы.

Опасные посылки пришли несколькими партиями из Италии и Германии. Взрывчатое вещество хорошо спрятали. В транспортной компании коробки не вскрывали, со склада их должен был забрать получатель.

«Я должна была их передать лицу, которое должно было получить. У меня был указан телефон, контактные данные. Но по этому телефону я не дозвонилась. Никто не пришел. В течении месяцев двух посылки хранились у меня на складе. В итоге выяснилось, что лицо, которое должно было их получить, разыскивается», — рассказывает сотрудника транспортной компании.

Что это за порошок и, главное, сколько его в тайниках, сейчас выясняют специалисты ФСБ. Взрывчатки и электродетонаторов хватило бы на целую серию терактов.

Такой сценарий Федеральной службе безопасности уже хорошо знаком. Аналогичную схему переправки взрывчатых веществ из Европы в Россию — через Болгарию, Турцию и Грузию — вскрыли весной прошлого года. Взрывчатку террористы помещали в электроплитки. Бытовые приборы уже сами по себе были бомбами, оставалось лишь активировать. Лиц, которые готовили теракт, установили и задержали. Курировал их замглавы офиса Зеленского Роман Машовец*, он объявлен в розыск.

В июле прошлого года оперативники сообщали, что Машовец является координатором агентурной сети ГУР Минобороны Украины, готовившей покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

А на пропускном пункте на латвийско-российской границе в Псковской области в партии православных икон и церковной утвари, ввозимой из Украины, обнаружили 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного в промышленных условиях пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. Груз следовал через семь границ по сложному и продуманному маршруту: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.

По поводу новой находки сотрудники ФСБ запросили информацию у европейских спецслужб. В ответ пока тишина. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда взрывчатых веществ».

* — внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ