«Лучше для демократов»: назван единственный конкурент Харрис внутри партии

Фото: Reuters / Kevin Mohatt

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Кто может выкинуть нынешнего вице-президента из соревнования за кандидата в президенты США?

Мишель Обама могла бы стать единственным конкурентом вице-президента США Камалы Харрис внутри Демократической партии. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог Андрей Кортунов.

Эксперт уверен, что для Демократической партии Обама была бы более предпочтительным вариантом. При этом Кортунов предположил, что в президентскую гонку она не планирует вступать, а другие варианты «котируются не выше Харрис».

«Опросы показывают, что рейтинг Харрис по сравнению с Трампом сопоставим», — отметил Кортунов.

Дело в том, что внутри партии Харрис критикуют за ее бездействие — она никаким образом себя не проявляла. Причем многие предполагают, что выдвижение ее в кандидаты не поможет остановить Трампа, выступающего от Республиканской партии.

Напряженная атмосфера у демократов нарастает и потому, что просто передать свои голоса другому кандидату Байден не может — в итоге вероятна внутриполитическая борьба.

Политолог заключил, что наиболее интересен должен быть выбор Харрис вице-президента, а также выстраивание ею кампании в ограниченные сроки.

Более того, Кортунов усомнился, что она сможет переманить на свою сторону главных доноров Демократической партии, которые до этого инвестировали в Байдена.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о новом кандидате в президенте США от Демократической партии Камале Харрис.