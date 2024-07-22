Неминуемая гражданская война: после выборов США ждет настоящий кошмар

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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Насколько разрушительной станет ситуация?

Ситуация в США за последние две недели накалилась до предела. За попыткой покушения на кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа последовал выход действующего президента Джо Байдена из президентской гонки.

По словам политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, Америка сейчас находится на грани неминуемой гражданской войны. Об этом он рассказал в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».

Как считает эксперт, пуля, выпущенная в Трампа, была первым выстрелом в надвигающемся масштабном гражданском конфликте, и остановить этот несущийся локомотив не удастся уже никому.

Противостояние вряд ли будет носить характер вооруженного столкновения противоборствующих сторон — как и многие современные войны, оно скорее всего будет представлять собой гибридный конфликт с очень сложным характером и многочисленными репрессиями.

«Репрессии — это тоже форма гражданской войны. Особенно когда вы меняете целые пласты элит и бюрократии. По сути, вы производите революцию силовым путем в госуправлении. А сопротивление, конечно, будет. Никуда от этого в Америке не денутся», — объясняет специалист.

Сегодня американское общество буквально разделено пополам. В таком состоянии страна не сможет работать и осуществлять хоть какие бы то ни было задачи, так как одна половина американцев открыто ненавидит вторую, и эта ненависть является взаимной.

Такая же ситуация наблюдается и во власти. Большая часть политиков в Вашингтоне представляет собой несменяемых либерал-глобалистов, которые работают на условиях госконтракта. В случае победы Трампа, ему придется проводить многочисленные процедуры по смене практически всех бюрократов, иначе первое место на выборах для него не будет значить почти ничего.

«При таком уровне раскола населения и элит вопрос о власти у них не решается демократическим путем. Значит, нужна силовая составляющая. Вам необязательно танки на улицу выводить. Нужно будет просто запретить определенного рода образ мысли, политические предпочтения, которые сейчас поощряют демократы. Или, наоборот, необходимо будет раз и навсегда запретить трампизм. Для этого тоже нужно будет полстраны репрессировать, а остальных запугать до чертиков», — прогнозирует эксперт.

Такие изменения в политике могут стать причиной народных недовольств, которые и выльются в гражданскую войну. Однако, по словам Дробницкого, в США гражданских конфликтов не было с XIX века, в то время, как практически все страны через них прошли. Так что подобная встряска пойдет Штатам лишь на пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки.