«Если бы позволили»: 102-летняя американка раскрыла секрет своего долголетия

Фото: 5-tv.ru

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Жительница США и сегодня старается быть активной и независимой.

Жительница штата Пенсильвания Эвелин Шаффер в свои 102 года уверена: секрет долгой жизни заключается в трудолюбии. Своим мнением она поделилась с изданием Williamsport Sun-Gazette.

По словам американки, она начала трудиться еще в 15 лет. Причем рабочий день у нее начинался в шесть утра и заканчивался в восемь вечера. На отдых и личные дела Шаффер оставляла около шести часов в неделю.

«Я работала до 85 лет», — говорит долгожительница.

За свою жизнь женщина сменила самые разные профессии: работала на заводе по производству электронного оборудования, была пекарем и даже водителем, садясь за руль до 98 лет.

«Если бы мне позволили, я бы до сих пор водила машину», — признается Шаффер.

Сейчас она проживает в доме престарелых, но старается быть активной и независимой.

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