«Мне страшно»: Трамп-младший высмеял Зеленского и Байдена

Сын Трампа высмеял Зеленского после отказа Байдена от президентской гонки

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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Сын кандидата в президенты США намекнул на «особые отношения» действующего хозяина Белого дома и главы киевского режима.

Сын Дональда Трампа высмеял президента* Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Свою версию «партнерства» глав государств он опубликовал в личном блоге в соцсетях.

Фото: Instagram** / donaldjtrumpjr

В минувшие выходные Байден объявил о том, что покидает предвыборную гонку. Его решение не стало неожиданностью, однако спровоцировало множество шуток и мемов, которые моментально разлетелись по Сети.

Одним из авторов стал Трамп-младший. Он опубликовал якобы скриншот телефона, на котором видны сообщения от человека с ником «President Zelensky» с вопросами Байдену, будут ли ему еще приходить деньги, ведь он переживает.

«Деньги для меня все равно будут, да?»,

«Мне страшно»,

«Пожалуйста, ответь!» — якобы пишет «President Zelensky».

Свою публикацию Трамп-младший подписал как «это тоже, наверное, правда».

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Байден решил выйти из президентской гонки.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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