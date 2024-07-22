«Мне страшно»: Трамп-младший высмеял Зеленского и Байдена
Сын Трампа высмеял Зеленского после отказа Байдена от президентской гонки
Фото: Reuters / Kevin Lamarque
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Сын кандидата в президенты США намекнул на «особые отношения» действующего хозяина Белого дома и главы киевского режима.
Сын Дональда Трампа высмеял президента* Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена. Свою версию «партнерства» глав государств он опубликовал в личном блоге в соцсетях.
В минувшие выходные Байден объявил о том, что покидает предвыборную гонку. Его решение не стало неожиданностью, однако спровоцировало множество шуток и мемов, которые моментально разлетелись по Сети.
Одним из авторов стал Трамп-младший. Он опубликовал якобы скриншот телефона, на котором видны сообщения от человека с ником «President Zelensky» с вопросами Байдену, будут ли ему еще приходить деньги, ведь он переживает.
«Деньги для меня все равно будут, да?»,
«Мне страшно»,
«Пожалуйста, ответь!» — якобы пишет «President Zelensky».
Свою публикацию Трамп-младший подписал как «это тоже, наверное, правда».
Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Байден решил выйти из президентской гонки.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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