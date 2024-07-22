Курс на Магадан: как живет портовый город, омываемый Охотским морем

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Астафьев; 5-tv.ru

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В регион в рамках своего рабочего турне прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Курс на Магадан: край золотодобытчиков и рыбных деликатесов активно развивается, причем во благо не только местных жителей, но и туристов. Совсем скоро начнет работу новый терминал аэропорта, способный пропускать по 800 пассажиров в час. И это далеко не все.

Чтобы оценить изменения, в рамках рабочего турне регион посетил Михаил Мишустин. Что еще показали премьеру и каким он видит будущее Магаданской области, рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

На улицах Магадана безлюдно. Все колымчане сегодня за городом — на рыбалке, ловят горбушу. Норма на человека — три хвоста в сутки, больше нельзя. На крючке деликатес — мясо креветки, другую наживку лосось не признает.

Александр Осипенко на Колыме живет последние 15 лет. Приехал на вахту и остался тут навсегда. Говорит, влюбился.

«Вид местами неземной, как будто на другой планете. Красоты, дикая природа. Она захватывает», — признается мужчина.

Омываемый Охотским морем, сегодня Магадан привлекает не только уникальной природой, но и своим развитием. Потенциал у региона — огромный. Город активно застраивается. Возводится новое жилье, школы, набережные и парки.

Например, на территории этнопарка «Дюкча», что в переводе с эвенского «поселение», раньше был пустырь. Сейчас это — любимое место отдыха местных жителей.

«На самом деле город стал расстраиваться. Для нас это возможность с детьми погулять. Для нас это — возможность просто выехать, отдохнуть, с семьями побыть», — говорит местная жительница Татьяна Василенко.

Еще здесь можно познакомиться с историей края, увидеть останки настоящих китов, а также попробовать себя в роли старателя — промывальщика золота.

Магаданская область занимает второе место по золотодобыче, уступая только Красноярскому краю. Сам Магадан — портовый город. Вот только до последнего с одним из причалов были проблемы. Мало того, что он частично был собран из старой баржи, так и подобраться к нему было непросто.

Кладбище погибших кораблей — именно так местные прозвали морской рыбный порт в бухте Нагаева. Именно здесь на отмели стояли десятки ржавых судов, привлекая внимание собирателей металлолома и отпугивая рыбацкие лодки. Сегодня же практически все гнилые суда убрали, от остальных избавятся после прилива. Берег очистили.

Еще пару лет назад территория другого парка — «Маяк» — выглядела как обрывистый берег, заросший травой, с железными гаражами и разрушенным причалом. А сегодня это — красивая набережная, спортивные и детские площадки, беговые дорожки, зоны отдыха. Во время уже традиционной рабочей поездки на Дальний Восток премьер-министр ФР Михаил Мишустин — лично посетил новую зону отдыха колымчан.

«Программа „Архитекторы.рф“, которая у нас работает, и молодые архитекторы и Магадана, все это сами придумали. Место притяжения. Именно на это все проекты были направлены. Я хочу поблагодарить тек, кто в этом участвовал», — сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Буквально накануне председатель правительства осмотрел и новый терминал аэровокзального комплекса в Магадане. Он будет намного больше старого, с комфортными залами ожидания и приема багажа, телескопическими трапами. Завершить строительство и начать работу здесь обещают уже к концу этого года.

Аэропорт имени Владимира Высоцкого — это главные воздушные ворота Колымы, добраться по-другому сюда совсем непросто. Поэтому новый терминал ждут как местные жители, так и гости, которые хотят познакомиться с этим краем.