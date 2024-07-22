Хаос и неразбериха: как Байден еще больше накалил политическую атмосферу в США

Не все демократы согласны с кандидатурой Харрис на выборах президента США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency; 5-tv.ru

Решение действующего президента Штатов выйти из предвыборной гонки, с одной стороны, было ожидаемым. Но с другой, Демократическая партия оказалась к этому совершенно не готова.

В Соединенных Штатах Америки прошедшей ночью появился новый кандидат на пост главы Белого дома — им стала Камала Харрис. Действующая вице-лидер заявила о своих амбициях сразу после того, как Джо Байден отказался участвовать в предвыборной гонке.

При этом сделал это так, что внес еще больший хаос в ряды однопартийцев. Демократы весь последний месяц просили, чтобы Байден пошел на этот шаг, но сами, как выяснилось, были к нему не готовы.

Корреспондент «Известий» Николай Иванов убедился, как сильно накалена сейчас политическая атмосфера в США.

Поставить крест на собственной полувековой карьере Джо Байден символично решил в социальной сети Х. Видимо забыв, что именно здесь над ним открыто потешался владелец платформы — миллиардер Илон Маск. Вопреки ожиданиям демократов, проливать слезы под прощальным письмом президента американцы не стали. За считанные часы пост набрал почти миллион лайков.

«Для меня было величайшей честью в жизни служить в качестве вашего президента. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет лучше, если я уйду в отставку и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей в качестве президента до конца срока», — написал Байден.

Сделать заявление лично Байден пообещал позже на неделе. Вероятно, сейчас президента лихорадит. Но не от ковида, из-за которого он на самоизоляции, а от гнева и обиды. Он до последнего обещал, что не выйдет из гонки за кресло, и письменный отказ стал вишенкой на «торте публичных унижений».

«Президент Байден — очень упрямый человек, еще с тех времен, как он был сенатором, его состояние заметно ухудшалось. Он несколько раз крупно облажался на важных публичных мероприятиях. Многие просили его остановить это, на него было оказано огромное давление. Кто знает, путем каких обсуждений его убедили отступить», — говорит политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Окончательно «добил» Байдена выстрел в Трампа. Менять непопулярного кандидата демократам приходится «на бегу», всего за 107 дней до выборов. Таких потрясений политическая история Штатов еще не знала.

Главная интрига теперь — кто урвет себе статус кандидата от демократов и десятки миллионов от спонсоров. Сам Байден спустя час после отречения от борьбы публично поддержал свою «вечную тень» — вице-президента Камалу Харрис.

«Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это», — призвал Байден.

Реакция последовала мгновенно. Журнал Time даже выпустил продолжение знаменитой обложки после провала Байдена на дебатах. Впрочем, выбор действующего президента вовсе не означает выбор партии. И судя по всему, августовский съезд демократов в Чикаго будет полон сюрпризов.

«Я не уверена в шансах Камалы, потому что за закрытыми дверями, не буду называть имен, есть люди, которые говорят, что она не может быть президентом», — говорит представитель демократов от штата Техас Жасмин Крокетт.

Сама Харрис уже заручилась поддержкой влиятельного семейства Клинтон и начала обзванивать конгрессменов. Штаб Байдена даже успел сменить название, теперь на его сайте значится «Харрис в президенты».

Внимательные зрители припомнили, что в Симпсонах, которые славятся умением предсказывать будущее, первая женщина президент была в таком же костюме, что и Харрис.

За свою скромную карьеру Харрис успела постоять на коленях в память о Джордже Флойде, поддержала отмену наказаний за незаконную миграцию и пообещала военную поддержку Израилю. А еще сгенерировала десятки цитат, которые по своей странности могут составить конкуренцию самым симптоматичным оговоркам самого Байдена.

Правда рядовых американцев больше волнует гиперинфляция и высокие цены на все: от бензина до гамбургера.

«Я не уверен, что демократы окончательно остановились на Камале Харрис. Мы видим, что Обама все еще не поддержал ее. На стороне демократов царит неразбериха и хаос, чего однозначно не скажешь о республиканцах», — советник Дональда Трампа Джейсон Миллер.

Дональд Трамп уже заявил, что одолеть Камалу Харрис ему будет даже легче, чем Байдена. Напоследок республиканец не отказал себе в удовольствии назвать уходящего президента худшим в истории.

Нового кандидата от демократов должен определить съезд, он пройдет в Чикаго в августе. Но как будут развиваться событие, мало кто может. В этом уравнении слишком много неизвестных.