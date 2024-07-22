Кругом обломки стен и стекла: взрыв прогремел в здании в Краснодарском крае

Около 10 человек пострадали при взрыве газа в здании в Краснодарском крае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Дороги в районе ЧП перекрыли, на месте работают оперативные службы. Сообщается о пострадавших.

В центре города Апшеронск в Краснодарском крае прогремел мощный взрыв. Разрушено здание торгового центра возле рынка. Обломки стен и стекла разбросало по проезжей части, начался пожар. По предварительной информации, пострадали десять человек. Причиной происшествия могла стала утечка бытового газа.

Дороги в районе взрыва перекрыли, на месте работают оперативные службы. Мы следим за поступающей информацией, все подробности — в наших следующих выпусках.