«Не причинят вреда»: раскрыта афера «со штрафами» за посещение запрещенных сайтов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Как не попасться в ловушку злоумышленников?

Мошенники стали требовать с россиян платить штрафы за посещение запрещенных на территории России интернет-ресурсов. Об этом рассказал руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин в беседе с агентством «Прайм».

Он отметил, что в основе данной аферы лежат существующие запреты и ограничения, но штрафов на самом деле нет. Мошенники могут прислать уведомление пользователю о необходимости заплатить, причем не только на запрещенных сайтах, а на любых, где злоумышленники сделали соответствующие настройки.

Не попасть в ловушку аферистов поможет в первую очередь знание своих прав. Если же требование о штрафе оказалось убедительным, то не стоит перечислять деньги.

«Если мошенники продолжают требовать, то нужно их заблокировать и игнорировать впредь. Ведь они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги», — добавил Бастрыкин.

Лучше посоветоваться с близкими и родственниками, которые смогут быстро успокоить, добавил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли мошенники украсть квартиру через «Госуслуги». Появлялась информация о том, что аферисты могут обмануть владельцев недвижимости с помощью методов социальной инженерии.

Для этого может понадобиться как электронная цифровая подпись, так и другие личные документы россиянина.