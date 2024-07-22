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За пять дней жители и гости города увидят восемь постановок и посетят более 100 мастер-классов.

Владивосток стал «Местом силы»: прямо на улицах мегаполиса стартовал театральный фестиваль. За пять дней жители столицы Приморья увидят восемь постановок и посетят более 100 мастер-классов.

Как Владивосток превратился в настоящую столицу театрального искусства и что представят на суд зрителей, рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Артисты пищат от восторга. Для них эта встреча со зрителем — настоящий подарок. Пять дней подряд Владивосток с утра до вечера — театральный центр России.

Центральный сквер Владивостока превратился в площадку, где одновременно проходит сразу несколько иммерсивных спектаклей. Все они со своим характером и сюжетом, а объединяет их одно — пренепременно веселый комедийный сценарий.

От одной постановки к другой, не отвлекаясь на перекус, можно ходить часами. Прямо у памятника Высоцкому, например, — маленькая Венеция, с типичными итальянскими страстями и актерами из народа.

Здесь взрослые переносятся в детство, а дети — в сказку. Вместе с клоунами они строят воздушные замки для принцесс и побеждают драконов.

И пока в одной части сквера публику развлекают жонглеры и акробаты, в другой с детьми занимаются артисты местного театра кукол.

«Место силы — Владивосток» — новый фестиваль под этим названием собрал коллективы со всей страны. Сегодня торжественное открытие. И на нем выступят не только знаменитые молодые актеры, но и рок-исполнители, и даже реперы.

Фестиваль молодежный, под стать Владивостоку, который в этом году — Молодежная столица России. Поэтому классический театр здесь трансформируется в яркое захватывающее зрелище. В культурную программу вошли восемь спектаклей, которые жители и гости края смогут увидеть на сценах приморских учреждений культуры.

А деловая программа — это продуктивный обмен опытом режиссеров, продюсеров и других театральных специалистов из 96 городов разных регионов России. В том числе на площадке обсудят развитие театра и не только в нашей стране, но и в азиатско-тихоокеанском регионе.

«Мы представляем здесь современный китайский балет. А это нечто новое. Мы сохраняем традиции классического китайского танца, но все это разукрашиваем современными историями и сценариями», — говорит начальник комитета сотрудничества в области искусства и обмена опытом Харбинского управления культуры и туризма Ба Чжэнцзюнь.

География проектов фестиваля «Место силы — Владивосток» — это театры не только Москвы, Петербурга, Дальнего востока, но и, например, Донецка.

«Приветствую вас на этом замечательном событии, которое объединяет талантливых молодых артистов, режиссеров, театральных деятелей со все страны», — говорит народный артист России, председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

За пять дней — больше 100 просветительских мероприятий. В том числе — фестиваль театральных менеджеров, творческие лаборатории и лекции от педагогов из ведущих театральных вузов России. Интересно будет всем: и зрителям, и артистам, и даже художникам и критикам. Ведь какая сейчас творческая молодежь и каким она видит театр, любопытно узнать каждому.