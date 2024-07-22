Шанс на спасение: как в Петербурге отрабатывают действия при крушении вертолета на воду

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Тренажер установлен в учебном центре Государственного университета Морского и Речного флота.

Специалистов, чья работа связана с морем и полетами над водной стихией, учат как правильно вести себя во время крушения. Запланированное падение вертолета произошло в учебном центре Государственного университета Морского и Речного флота в Петербурге.

Профессионалы понимают: ситуация на борту в любой момент может превратиться в нештатную. Именно для этого изобрели тренажер, который учит правильно себя вести в случае, если воздушное судно упадет в воду или, например, перевернется.

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов стал добровольным пассажиром такого аварийного вертолета.

Тренажер, имитирующий вертолет, которому предстоит потерпеть крушение, уже взведен. Борт не только погрузится в воду, его еще и перевернется. Поэтому лучше крепче пристегнуться. Задача предстоит интересная и опасная. Не будет дыхательных аппаратов, покинуть салон нужно будет на задержке дыхания.

Кабина вертолета уже под водой, здесь главное — не допустить паники и суеты, осмотреться, отстегнуться и двигаться к эвакуационному люку. На всякий случай, встречает водолаз.

Очень редко, но бывают осечки. Но это — уже чисто человеческий фактор.

«Теряются по началу часто. К концу упражнений такого не случается, потому что курсы очень редко кто не проходит. Скажем так, не проходят те, кто забоялся», — специалист водолазного обеспечения ГУМРФ имени адмирала Макарова Дмитрий Ложкин.

В группе, которая сейчас упражняется на тренажере, есть единственная девушка. В глазах — легкий страх, но виду не подает.

«Ну, если я потону — значит судьба такая», — шутит специалист отдела безопасности мореплавания АМНГР Светлана Мойланен.

По несколько погружений в вертикальном — стандартном — состоянии. И самое сложное — переворот.

«Стандартно, центр тяжести у вертолета находится в моторном отсеке. И под воздействием воды и ветра вертолет в любом случае перевернется в более устойчивое для него положение, винтами вниз, моторным отсеком вниз. Эта ситуация в 55% случаев происходит на воде», — объясняет старший инструктор тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала Макарова Вениамин Александров.

Как в том случае, когда во время учений в 2006 году у Сахалина вертолет потерпел крушение. Винт буквально зарылся в воду, а потом и отрубил хвост машины. Вертолет перевернулся, один человек тогда погиб.

Именно поэтому на тренажере отрабатывают эвакуацию на плаву, на спасательный плот. Действия группы на открытой воде: как правильно привлечь к себе внимание спасателей, как передвигаться сообща и под командой старшего. Даже как держаться вместе на плаву, следить за горизонтом и, держась с товарищами за руки, сохранять в кольце прослойку теплой воды — так она остывает чуть дольше. В выживании важна каждая мелочь.

«Все шансы на спасение есть. Мы эту возможность предоставляем здесь, попробовать и отработать этот навык и уже закрепить его в своем сознании, отработать на руках и, если человек получил этот навык, он им сможет воспользоваться в чрезвычайной ситуации», — уверен старший инструктор тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала Макарова Вениамин Александров.

В учебном центре Макаровки тренировались даже космонавты группы Олега Новицкого — все получили сертификаты. Так же и эта группа прошла все этапы испытания и готова к чрезвычайной ситуации на море.