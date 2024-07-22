«Контроль каждого сантиметра»: панда Катюша проверила качество уборки в вольере

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Все ли понравилось пушистой малышке?

Подрастающая панда Катюша из Московского зоопарка начала интересовать вопросами бытового характера — бдит за киперами, которые ухаживают за ее «жилплощадью». Генеральный директор учреждения в своем Telegram-канале показала видео, на котором Катюша проводит ревизию.

«Проверка качества уборки после киперов! Контроль каждого сантиметра!» — подписала она публикацию.

Катюша родилась в Москве в августе 2023 года. Как отмечал столичный мэр Сергей Собянин, событие стало уникальным для города.

Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в Московском зоопарке с 2019 года. В Россию они прибыли из Китая. Их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Самку и самца познакомили уже в Москве весной 2023-го.

Ранее 5-v.ru писал, что в Московском зоопарке родились малыши капибар.