«Казалось, он будет всегда»: умер актер из сериала «Московская борзая» Королев

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Ему было 72 года.

Умер российский актер и режиссер Владимир Королев. Его сердце остановилось на 73-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги на странице «Народного театра-студии „Дилижанс“» в социальных сетях.

«Не стало режиссера Большеболдинского народного театра Владимира Королева. Почему-то казалось, что Владимир Алексеевич будет всегда. Талантливый режиссер и актер, хороший человек, он жил театром», — говорится в сообщении.

Прощание с актером состоится 23 июля.

Владимир Королев родился в 1951 году. Окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского. Он также был актером и главным режиссером Народного театра Дома культуры имени Пушкина в селе Большое Болдино.

Среди его работ известны: «Мой бедный Ленский!», «Пять романсов в старом доме», «Вечерний звон», «Женитьба», «Выходили бабки замуж» и другие. Кроме того, Королев в 2014 году снялся в сериале «Московская борзая».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер основатель советской поп-группы «Витамин» Рауль Сеппер.