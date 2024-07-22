Опубликовано видео, как расчеты РСЗО «Град» уничтожили БМП Marder в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Расчеты российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» п уничтожили БМП Marder вместе с десантом. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

После получения огневого задания расчеты РСЗО в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли точный удар по целям. Координаты вражеских позиций были переданы разведкой. Контролировать ведение боя в режиме реального времени также помогают нашим бойцам беспилотные летательные аппараты. Они же передают картинку-подтверждение об успешно выполненной работе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.