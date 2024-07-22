Штурмовики Су-25 бьют ВСУ с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как штурмовики СУ-25 ВС РФ ударили по опорному пункту ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Минобороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают громить противника в зоне проведения спецоперации.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ударили неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Команде поступило задание нанести поражение блиндажам и личному составу украинских нацистов. Удар наносился по заданным координатам.

Полет прошел в штатном режиме — после атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, а передовой авианаводчик подтвердил успешное поражение всех целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.