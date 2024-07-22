SHAMAN выступил у посольства США незадолго до решения Байдена выйти из гонки

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Артист недавно устроил митинг у здания американского диппредставительства в Москве в ответ на блокировку его YouTube-канала.

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки. Своим мнением о ситуации он поделился в Telegram-канале.

Недавно SHAMAN выступил с концертом возле стен посольства США в Москве на Новинском бульваре. Он исполнил, в том числе одну из самых знаменитых своих песен «Я русский».

«Родные, мы спели „Я РУССКИЙ“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!» — написал SHAMAN.

Артист организовал митинг чтобы дать мощный ответ на блокировку его YouTube-канала. Ранее в своем Telegram-канале артист написал, что его аккаунт на видеохостинге был заблокирован, потому что он — русский.

Известно, что SHAMAN подпал под санкции Европейского союза. В конце июня песни SHAMAN исчезли из стримингового сервиса Spotify.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у SHAMAN летом состоится дебютный концерт.