«Сбросят еще одну бомбу»: стало известно о хитром плане Гарри и Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christopher Neundorf

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Родственники Карла III придумали новый способ заработать денег.

В королевской семье Великобритании напуганы отсутствием новостей со стороны принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Они уверены — это затишье перед бурей. И речь может идти о публикации новых подробностей о жизни родственников.

Королевский эксперт Том Бауэр рассказал для RadarOnline.com, что герцоги Сассекские привыкли жить в королевской роскоши, но деньги у них последнее время получается зарабатывать только скандалами. Годом ранее «Запасной» опубликовал свою наделавшую шума автобиографию, а сейчас и Меган пишет свою.

«Всякий раз, когда им нужны деньги, всякий раз, когда им нужна реклама, чтобы поддержать свою репутацию, они сбросят еще одну бомбу. Мы все еще ждем собственной автобиографии Меган, которую, я уверен, она пишет, она хороший писатель, и она будет полна сарказма и лжи», — прокомментировал Бауэр.

Отмечается, что жалеть борющихся с онкологией короля Карла III и принцессу Кет Миддлтон заокеанские родственники точно не будут. Им куда важнее спасти собственные шкуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл раскрыла свою «неженственную» привычку.