«Худший президент в истории»: Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из гонки

Трамп заявил, что Байден войдет в историю как худший президент в истории

Фото: www.globallookpress.com / CNN

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Действующий лидер США вышел из-борьбы за место в Белом доме.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высказался о решении действующего главы государства Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Он заявил, что Байден войдет в историю, но, правда, как худший президент.

«Он войдет в историю страны как худший президент в истории», — прокомментировал предприниматель в беседе с CNN.

Известно, что Байден поддержал кандидатуру вице-президента Штатов Камалы Харрис на выдвижение от Демпартии. Трамп в своей публикации отметил, что ее победить будет легче.

Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки сегодня вечером в своем аккаунте в социальной сети X. Он добавил, что продолжит управлять страной до окончания своего президентского срока.

На неделе стало известно, что Байден заболел коронавирусом. Белый дом сегодня сообщил, что его состояние начало улучшаться.