Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Что это значит?

Фото: www.globallookpress.com / Erin Schaff - Pool via CNP

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На съезде Демпартии 19 августа новым кандидатом в президенты, скорее всего, будет объявлена Камала Харрис. Но сможет ли она справиться с Трампом?

Президент США Джо Байден официально объявил о выходе из президентской гонки. В своем заявлении в соцсети Х он отметил, что сосредоточится на выполнении обязанностей главы государства до конца текущего срока. Что предшествовало этому решению и чего ожидать дальше?

Что привело к отказу Байдена участия в выборах?

Вопрос отказа Байдена от участия в выборах президента в качестве кандидата от Демпартии встал после дебатов с его оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом 27 июня.

Выступление наглядно показало неудовлетворительную физическую форму и пошатнувшееся ментальное здоровье Байдена, как отмечали западные СМИ. Общественное мнение присудило победу на дебатах Трампу, хотя многим его выступление тоже показалось далеким от идеала и во многом лживым.

При этом вероятность отказа Байдена от выборов тогда казалась маловероятной, а большинство демократов продолжили его поддерживать и утверждать, что президент абсолютно здоров.

Ситуация резко изменилась в течение трех недель: все больше конгрессменов и видных демократов в своих коллективных письмах, постах в соцсетях и публикациях в СМИ начали призывать Байдена отступить.

По данным опроса AP-NORC, 65% членов Демпартии считали, что главе государства необходимо выйти из гонки. Проблема была в том, что заставить кандидата выйти из гонки нельзя, можно лишь убедить его сняться с выборов добровольно. Этого в итоге и добились в Вашингтоне.

Одной из причин затянувшихся раздумий Байдена было отсутствие кандидата на замену: рейтинг вице-президента Камалы Харрис еще ниже, чем у Байдена, поэтому и шансов победить Трампа у нее еще меньше. Однако теперь Демпартии придется приложить максимум усилий, чтобы поднять популярность Харрис.

Победа на выборах президента крайне важна для Демпартии. Сейчас у нее большинство только в Сенате, поэтому борьба идет не только за Белый дом, но и в дальнейшем за Палату представителей. Если же на выборах президента победит республиканец, о надеждах на контроль в нижней палате конгресса демократам, скорее всего, придется тоже забыть.

Чего ожидать дальше?

Демократам сейчас необходимо заставить граждан США забыть последние три недели, когда партия продемонстрировала свою разобщенность, пишут «Известия». Для этого им необходимо показать сплоченность вокруг Харрис, оказав ей максимальную поддержку.

Далее демократам нужно преодолеть разрыв между Харрис и Трампом, заполучив большинство в семи колеблющихся штатах. Ради этого партия объявила об инвестировании 15 миллионов долларов в предвыборную кампанию в Аризоне, Северной Каролине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

На съезде 19 августа Харрис с большой долей вероятности будет официально объявлена кандидатом в президенты от Демпартии на выборах 5 ноября 2024 года. За оставшиеся месяцы предвыборной гонки ей придется сделать все возможное, чтобы не потерять избирателей, собиравшихся голосовать за Байдена.

Самым верным способом победить Трампа для Харрис будет следование предвыборной программе своего предшественника, так как к ней у избирателей претензий не было, в отличие от возраста и физического состояния кандидата.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Трамп отреагировал на решение Байдена выйти из гонки.