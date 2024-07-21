Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Президентом США он пообещал остаться до конца своего срока.

Действующий лидер США Джо Байден выходит из президентской гонки. Об этом стало известно сегодня вечером, соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной страничке в социальной сети X.

«Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока», — говорится в публикации.

Страной он обещал продолжить управлять до окончания срока.

Ранее Байден стал кандидатом на пост президента США от демократической партии. Он активно развернул предвыборную кампанию, даже согласился на участие в дебатах со свои главным конкурентом — бывшим президентом Штатов Дональдом Трампом. Как отмечали зарубежные СМИ, выступление действующего лидера было провальным. После него многие политологи и знаменитости призвали Байдена отказаться от участия в выборах.

На неделе, спустя несколько дней после громкого покушения на Трампа, стало известно, что Байден заразился коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru писал, на каких условиях Байден выйдет из президентской гонки.