В Кузбассе 35 детей попали в больницу после отдыха в санатории
Роспотребнадзор: в Кузбассе 35 детей госпитализированы с кишечной инфекцией
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.
В Кузбассе 35 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в железнодорожном санатории. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.
Уточняется, что изначально за помощью обратились 25 детей в возрасте от десяти до 12 лет. У всех медики обнаружили признаки кишечной инфекции без угрозы жизни и здоровью. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Позднее число отравившихся детей в санатории увеличилось до 35. По предварительным данным, причиной массового отравления стала норовирусная инфекция — острое вирусное заболевание, проявляющееся преимущественно синдромом гастроэнтерита. В числе симптомов — тошнота, рвота, боли, урчание в животе и диарея.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Туве госпитализировали более 30 детей с симптомами острой кишечной инфекции после отдыха в лагере.