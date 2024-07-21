Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 22 по 28 июля.

Начало недели ознаменовано переходом Солнца в место силы — знак Льва. Пробуждается способность смело и ярко преподносить и демонстрировать свой талант, лидерские качества и щедрость.

Возрастающая уверенность в себе помогает проявиться тем, кто раньше недооценивал свои качества. Планируйте рекламные кампании, презентации, запуск обучающих тренингов и самообразование, праздничные и спортивные мероприятия. Раскройте в себе артистические и ораторские способности.

До середины недели влияние от Нептуна усиливает творческое начало и креативность, воображение и высокие состояния сознания. Благоприятное время для видеосъемок и фотосессий, создания собственного уникального образа. Для предпринимателей, бизнесменов и людей с активной жизненной позицией космические ритмы помогают преодолевать любые препятствия, влиять на других людей и обстоятельства.

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Побеждает сильнейший — такой принцип Плутона и Марса. А именно такие энергии принимает на себя Светило до конца периода. Активная выработка адреналина приведет к победам в спорте, а также усиливает сексуальное влечение.

Марс, как главная действующая сила, настроен использовать качества Близнецов для обретения успеха и популярности, смело высказывать свое мнение и активно налаживать контакты. Ради этого он не прочь запустить радикальные перемены как в своей жизни, так и в ближайшем окружении.

Проявить командные нотки и самоутвердиться за счет своей эрудиции можно во время деловых поездок, переговоров, в рекламных акциях, в медиа-сфере, при работе с текстами, информацией и клиентской базой. К тому же всю неделю работают прекрасные бизнес аспекты, которую помогут извлечь прибыли и расширить сферу своего влияния.

Юпитер также находится в Близнецах и делает любимчиками не только представителей этого знака, но дарит оптимизм всем людям, склоняет к дальним поездкам и обширным знаниям. Если вы давно хотели начать изучение иностранного языка или познакомиться с философией других народов — время пришло!

С 26 июля Меркурий демонстрирует нам свои лучшие качества из знака Девы. Сильнейший интеллект со склонностью к точным и техническим наукам. Развитая логика выстроит идеальную цепочку причинно-следственных связей и аргументации при любых переговорах или организационных процессах. Систематичный подход позволит легко работать с документами и архивами, наладить торговую сеть, заключить сделки.

Это прекрасное время, чтобы добиваться цели, повышать творческий и профессиональный потенциал, наслаждаться физической и интеллектуальной активностью.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов мир подталкивает навстречу любимому человеку. Не упустите шанс испытать прекрасное чувство. Для тех, кто уже нашел своего спутника, можно окунуться в атмосферу праздника и романтики.

Излучение позитивной энергетики притягивает к вам дружелюбных, искренних и творческих людей, надежных союзников. На этом этапе вы способны договориться с оппонентами и вселить оптимизм в партнеров.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы могут продуктивно заняться работой по дому и наведением в нем идеального порядка. Хорошее взаимопонимание с членами семьи поможет заручиться их помощью и легче справиться с повседневными делами.

Основательность и тщательность при выполнении служебных обязанностей позволит комфортно чувствовать себя на рабочем месте и в коллективе.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов ждут плодотворные деловые и романтические контакты, обилие встреч с интересными людьми.

Логическое мышление и аналитические способности активируются посредством творческой деятельности, навыками ораторского мастерства, решением головоломок и ребусов. Найдите возможность для занятия хобби и любой вдохновляющей деятельностью.

Рак — гороскоп на неделю

Раки пребывают в обстановке чувственных удовольствий и семейного счастья. Стабильное и прочное положение как домохозяина и домовладельца.

В это время выгодно можно осуществить покупку мебели и товары для дома. Открываются возможности зарабатывать деньги, не выходя из дома, а также благодаря сделкам с недвижимостью или оформлением интерьера.

Лев — гороскоп на неделю

Львы хотят новых впечатлений и знакомств. Поэтому активная коммуникация в социуме, поездки и общественные мероприятия, переговоры с деловыми партнерами и обмен информацией в мессенджерах плотно вписываются в ежедневную повестку.

Конструктивное общение с родственниками и соседями приводит к решению спорных вопросов.

Дева — гороскоп на неделю

Девы могут пополнить энергетические ресурсы организма посредством отдыха на природе, водных и спа-процедур, санаторно-курортного лечения.

Возможно получение дополнительного дохода. Но не забывайте следить за своим бюджетом, чтобы деньги не утекли сквозь пальцы. Лучше приобретите вещи для комфорта и создания уютной атмосферы. Например, ароматические свечи, мягкий плед или набор успокаивающих чаев.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов идет расширение контактов и связей. Обретение единомышленников и поддержки от социальных групп. Улучшение отношений или помощь со стороны друзей помогут в осуществлении масштабных и новаторских проектов.

Будьте открыты новым и прогрессивным идеям. Нестандартный подход к решению стандартных вопросов станет вашим золотым ключиком от потайных дверей.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам дозволяется взять на себя роль серого кардинала и даже использовать хитрость на пути достижения своей цели, восхождения по карьерной лестнице и обретения статуса.

По возможности, держите свои планы в тайне и не предпринимайте важных шагов без прочной основы под ногами. Ответы на многие вопросы вы получите из источников по психологии, эзотерики и религии.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам по нраву придется участие в благотворительной, культурной и общественной деятельности. Передовые взгляды и интересные проекты могут найти поддержку от спонсоров.

Поделитесь своими мечтами о будущем с другими. Так вы заручитесь поддержкой близких по интересам людей и сможете еще больше расширить горизонты своей жизни и возможностей.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам крупный доход и поддержку сулит должность в государственных структурах, банковская деятельность, бизнес и предпринимательство.

Можно заняться оформлением официальных документов, касающихся кредитов, наследства, страхования. Вы готовы к серьезным переменам и способны повлиять на происходящие события.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, небо предоставляет возможность вам выступить в роли наставника и зажечь сердца других своей идеологией и убеждениями. Одним из интересных событий периода может стать роман с представителем другой культуры или системы верований.

Зарядиться энтузиазмом и получить массу впечатлений вы можете в путешествиях, от участия в научной и исследовательской работе, в ходе взаимодействия и обмена опытом с авторитетными лицами.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам период сулит основательный и разумный подход к делам, трудолюбие. Заботы, связанные с домом, семьей, земельными участками, недвижимым имуществом решаются самым благоприятным образом.

Можно затеять ремонт кухни или заняться строительством летней беседки, обратиться в службу сервиса, оформлять договоры на оказание услуг, арендовать помещение или навести порядок на рабочем месте. Вы способны легко лавировать в потоке обстоятельств.

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