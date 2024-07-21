Волшебный гормон похудения: что есть для уменьшения объемов тела
Диетолог Стародубова: клетчатка помогает похудеть
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша
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По неутешительной статистике россияне игнорируют самые необходимые для здоровья продукты.
Употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки поможет похудеть. Эту информацию подтвердила в беседе с KP.RU главный внештатный специалист врач-диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.
Во время приема пищи с большим количеством клетчатки, вырабатывается гормон, который регулирует аппетит. Он называется PYY, то есть пептид тирозин-тирозин. Наибольшее его количество можно встретить в овсе и бобовых. Принцип работы прост: активизируется центр насыщения, который блокирует центр голода в головном мозге.
«Продукты, богатые клетчаткой, дают нам здоровую микробиоту и помогают обмену веществ, поддержанию нормальной массы тела», — рассказала Стародубова
Микробиота — это полезные микроорганизмы, которые наполняют желудочно-кишечный тракт. Они ответственны не только за хорошее пищеварение, но и иммунитет. В том числе, микробиота активирует синтез витамина К, который помогает здоровому кроветворению.
Таким образом, незначительно скорректировав питание, можно наладить многие процессы работы организма.
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