Армия России за сутки сбила 40 беспилотников и вертолет Ми-8
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
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Бойцы ВС РФ нанесли удары по 133 военным объектам Украины.
В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки вертолет Ми-8 и 40 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Кроме того, российские военнослужащие уничтожили пусковую установку HIMARS, а также склад с вражескими боеприпасами.
Вооруженные силы РФ нанесли удары по 133 объектам на территории Украины, уничтожив цеха предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), личный состав и военную технику украинских боевиков.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее.