Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Мэр столицы Украины предложил свой вариант достижения мира.

Какой бы шаг ни сделал президент* Украины Владимир Зеленский, ему грозит политическое самоубийство. Тем не менее ему придется провести референдум для достижения мира. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — сказал он.

Киевский мэр добавил, что было бы кошмаром, если боевые действия продлились бы еще два года. Любое действие Зеленского грозит ему «политическим самоубийством».

Кличко считает выходом для Украины создание национального единства по образцу Израиля после нападения палестинско-израильского движения ХАМАС в октябре 2023 года. Однако Кличко не уверен, что Зеленский отдаст часть власти, полученной из-за введения военного положения. По словам мэра, украинский президент сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. В результате парламент утратил значимую роль.

«Сигнал России»: в Штатах раскрыли суть намека Зеленского

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Украину отказаться от требования о возвращении границ 1991 года. Такой сценарий при президентстве Дональда Трампа в США позволит завершить украинский конфликт.